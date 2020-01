Kris Wouters niet langer actief bij de ploeg van Sven Nys

Jarenlang werkten Kris Wouters en Sven Nys nauw samen om met de Telenet-ploeg in het veldrijden zo goed mogelijk voor de dag te komen. Wouters was ploegleider bij het team. Die functie zal hij vanaf heden niet meer vervullen. Beide partijen gaan uit mekaar.

Kris Wouters stopt dus met onmiddellijke ingang met te werken voor Telenet-Baloise. In een mededeling klinkt het dat in onderling overleg is besloten om de samenwerking stop te zetten. De DVV-cross van voorbije zondag in Brussel was dus de laatste wedstrijd waarbij Wouters als ploegleider van Telenet aanwezig was.

Eric Braes, die reeds als tweede ploegleider bij Telenet aan de slag was, gaat voortaan de taken van Wouters overnemen.