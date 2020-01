Vervecken analyseert veldritseizoen en DVV in het bijzonder: "Constante is Mathieu" en "Eli door stage over dipje heen"

Met één manche voor de boeg is de winnaar van de DVV Trofee zo goed als gekend. Erwin Vervecken heeft het uiteraard allemaal met grote aandacht gevolgd, evenals de andere crossen. Hij kan ook niet heen om het feit dat Van der Poel in de verschillende fases van het seizoen overeind blijft.

Doorheen het seizoen heeft er best wel al wat verandering gezeten op de waardeverhouding, Van der Poel uitgezonderd. "Eli Iserbyt was heel sterk in het begin. Toon Aerts was toen iets minder. Hij zal toch gepland hebben na het vorige seizoen om nu in het begin sterker te zijn. Mathieu van der Poel is er dan bijgekomen en daarna is er nog die goede periode van Toon gekomen."

Terwijl het voor velen moeilijk was om hetzelfde niveau vast te houden, slaagde Van der Poel daar wel in. Of had die tenminste een enorm hoge ondergrens. "De constante is Mathieu. We hebben ook al een goede Mathieu gezien en een minder goede. In de eerste twee, drie crossen was hij misschien iets minder, maar was het nog goed genoeg om te winnen."

RONSE ZORGDE EVEN VOOR SPANNING

Aerts leidt in de Wereldbeker, maar het is nog afwachten hoe het gaat uitdraaien met zijn gebroken ribben. In de Superprestige is het spanning troef. In het klassement van de DVV heeft Iserbyt zijn schaapjes op het droge. "Dat is bijna binnen. Er was een moment waarop het leek spannend te worden na wat Toon deed in Ronse. Zeker omdat Eli op dat moment in een dipje zit. Nu is die daar overheen, vermoedelijk door de stage."

KLOOF VAN VIJF MINUTEN

Met enkel de Krawatencross in Lille voor de boeg op 8 februari kan het voor die laatste haast niet meer mislopen. "Nu heeft hij als je Van der Poel wegdenkt - die niet alle manches zal gereden hebben - een voorsprong van vijf minuten in het klassement." Het is wel nog uitkijken wat er daar bij de jeugd gebeurt. "Bij de beloften is er wel nog spanning, want met Timo Kielich hebben we een nieuwe leider."