Iserbyt opgetogen na verkenning: "Dat is alleen maar in mijn voordeel"

Eli Iserbyt en zijn ploegmaats hebben uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt om het BK-parcours in Antwerpen te verkennen. Het is voor Iserbyt zeker een opsteker geworden. Hij denkt nu een nog grotere kans te maken om zondag Belgisch kampioen te worden.

Iserbyt zag het parcours al veranderen. "Het was helemaal anders in vergelijking met vorige week. Toen was ik hier ook al. Het is veel lastiger", zegt de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal aan VTM Nieuws. "Zeker met de regen die ze nog voorspellen, zal het nog lastiger worden."

BEPERKTE ZANDSTROKEN

Het is klaar en duidelijk dat Iserbyt zich hierdoor gesterkt voelt. "Dat is alleen maar in mijn voordeel, ik zal meedoen voor winst. De zandstroken zijn beperkt en 't is een heel groot rondje. Gevarieerd ook en redelijk explosief. Dat ligt me beter dan de iets snellere wedstrijden."

Er is ook al veel te doen geweest over het ponton, dat tijdens de verkenning wel gesloten bleef. "Het ponton zal misschien iets voor meer 'recup' zorgen en dat is niet slecht. Of het een meerwaarde is, zullen we zondag zien. Maar het is wel indrukwekkend. Voorts zijn er wel veel stroken waar je het verschil kan maken."