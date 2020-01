Lorena Wiebes blijft dan toch voor Parkhotel Valkenburg koersen: "Afspraken gemaakt dat ik zo min mogelijk last heb"

Eén van de meest opmerkelijke verhalen van de laatste maanden is het conflict tussen Lorena Wiebes en haar team Parkhotel Valkenburg. Wiebes wilde op een bepaald moment zelfs niet meer voor de ploeg uitkomen, wat zou betekenen dat ze een half jaar niet zou mogen koersen. Zover komt het echter niet.

Er is een gesprek geweest tussen haar entourage en Parkhotel Valkenburg. Wiebes was daar niet bij omdat ze aan het trainen is in Gran Canaria. "Ik weet niet precies wat er is gezegd, maar daar zijn ze wel tot een oplossing gekomen. Dat is fijn, want we zaten allebei niet te wachten op een rechtszaak", licht de Nederlandse kampioene toe bij RTV Utrecht.

We hebben bepaalde oplossingen gevonden

Het kortgeding dat de ploeg tegen haar aanspande, is dus van de baan. Kunnen beide partijen nu echt verder met mekaar? "Het is niet de meest ideale situatie. Mijn ambitie en vooral mijn visie botste erg met het management van de Parkhotel-ploeg. We hebben nu wel bepaalde oplossingen gevonden, voor het eerste halfjaar, en afspraken gemaakt dat ik zo min mogelijk last heb van het management om mij heen."

Wiebes bevestigt dus dat ze ondanks eerder uitlatingen wedstrijden voor het team gaat afwerken. "Ik ga wel koersen, voor de andere meiden en voor mijn eigen ontwikkeling." In juni is er wel een transferperiode voor wielrensters en komt een mogelijk vertrek eventueel opnieuw op tafel.