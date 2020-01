Vermeersch rijdt over zwaar BK-parcours: "Een beetje zoals naar de kermis gaan en dat de attracties niet open zijn"

Als er komend weekend een outsider voor de verrassing zorgt, is het misschien Gianni Vermeersch wel. Voor hem was de verkenning alvast bijzonder leerrijk. Hij beseft nu hoe zwaar de koers zal zijn. Enkel een beetje spijtig dat de renners niet over het ponton konden.

"Het is een superzwaar parcours", licht Gianni Vermeersch toe bij VRT NWS. "De hellingen worden veel meer benut." Gaat het nu een traag of een snel BK worden? "Ik denk dat het traag zal zijn door de lastigheid van de cross. Op zich zitten er wel snelle stroken in, maar die vallen na en voor een nieuwe hindernis." Indelen zal in elk geval belangrijk worden om de inspanningen tot het einde te kunnen volhouden. "Ik denk dat het zal aankomen op de hindernissen om een beetje gas terug te nemen. Een hele toer vol à bloc, dan kom je sowieso jezelf tegen." MEEDOEN VOOR PODIUM Het veelbesproken ponton kon wel nog niet getest worden. ""Het is officiële verkenning en je mag het ponton niet op: dat is een beetje zoals naar de kermis gaan en dat de attracties niet open zijn", lacht Vermeersch. "Op zich zal het ponton niet voor veel verschil zorgen." En waar denkt hij zelf uit te komen? "Ik hoop toch om eventueel te kunnen meedoen voor een podiumplaats."