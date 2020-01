Een revelatie dit voorjaar? Ivan Garcia Cortina: "Ik kan meestrijden in de klassiekers"

Bahrain-McLaren heeft met Heinrich Haussler, Sonny Colbrelli en Dylan Teuns enkele sterke mannen in het voorjaar. Daar komt ook de 24-jarige Spanjaard Ivan Garcia Cortina bij.

De jonge Spanjaard Ivan Garcia Cortina gaat met veel ambitie 2020 in: "Vorig jaar deed ik al goed mee in Parijs-Roubaix en eindigde ik op het podium van de Grand Prix de Montréal. Ik besef nu dat ik kan meestrijden in de finale van klassiekers, maar ik moet meer zeges boeken", vertelde de snelle man bij Marca.

Hij zal zich vooral richten op de voorjaarsklassiekers, maar hoopt ook om de Tour te rijden: "Ik weet nog steeds niet goed waar mijn limiet ligt. De ploeg heeft vertrouwen in mij en dat werkt motiverend."