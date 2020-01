Ineos geeft selectie vrij voor de Tour Down Under: Wereldkampioen Dennis en klimtalent Sivakov aan de start

Nu het Australisch kampioenschap tijdrijden intussen verreden is, maken we ons stilaan op voor de Tour Down Under. De eerste WorldTour-rittenkoers van het jaar. Verschillende teams gaven hun selectie al vrij en nu doet sterrenformatie Team Ineos dat ook.

Vorig seizoen liet het toenmalige Team Sky zich al eens opmerken in de Tour Down Under door met de Nederlander Wout Poels als derde te eindigen in het eindklassement. Poels is intussen weg en het team moet het over een andere boeg gooien. De Rus Pavel Sivakov en thuisrijder Rohan Dennis zijn de kopmannen van het team. Daarnaast beschikt Ineos ook nog over de Britse sprinter Chris Lawless, hardrijders Luke Rowe, Owain Doull en Ian Stannard en de Nederlander Dylan van Baarle die een vrije rol krijgt.