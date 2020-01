Klaas Vantornout vindt 'twijfels' van Eli Iserbyt over blessure Toon Aerts overbodig, maar bombardeert Aerts wel tot topfavoriet

Vanaf dit weekend breekt de strijd om de Belgische driekleur in het veld opnieuw los. Eli Iserbyt stelde eerder de ernst van de blessure van Toon Aerts in vraag, de intussen gestopte Klaas Vantornout vindt dat overbodig.

Bij Het Laatste Nieuws gaf Klaas Vantornout zijn mening over het steekspel tussen Eli Iserbyt en Toon Aerts in de dagen voor het kampioenschap: "Die ribben van Toon Aerts zullen echt gebroken zijn dus die insinuaties zijn overbodig", liet de tweevoudige Belgische kampioen in het veld weten. "Zelf heb ik het nooit meegemaakt om met zo'n blessure te koersen, maar het zal zeker geen cadeau zijn."

Toch ziet Klaas Vantornout in Toon Aerts dé absolute topfavoriet: "Aerts kon in de luwte blijven trainen en wat rust opzoeken in de eindejaarsperiode. Je mag niet vergeten voor hoeveel slijtage die weken zorgen. Aerts is en blijft mijn topfavoriet hoewel dit echt een gouden kans is voor Laurens Sweeck en Eli Iserbyt."