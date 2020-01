Seizoensstart van Campenaerts ligt zo goed als vast, al moet er toch nog een knoop worden doorgehakt

Dolgraag zou Victor Campenaerts de Belgische kleuren verdedigen op de Olympische Spelen in Tokio. Maar dat ligt nog ver weg. Eerst maar eens focussen op de start van het nieuwe seizoen. Wat dat betreft moet er enkel voor maart nog een knoop doorgehakt worden.

Momenteel is Campenaerts opnieuw op stage in Namibië. "Alles verloopt volgens plan", meldt Campenaerts in Het Laatste Nieuws. "De eerste dagen van zo'n hoogtestage is het altijd een beetje aanpassen." Ondertussen is de trainingsarbeid wel al opgedreven.

RECHTSTREEKS RICHTING DUBAI

Op 23 februari moet Campenaerts klaar zijn voor zijn eerste wedstrijd bij NTT. Dan begint de UAE Tour. Tussendoor even naar België terugkeren, lijkt er niet in te zitten. "Ik moet het nog eens goed bekijken, maar normaal reis ik vanuit Namibië rechtstreeks door naar Dubai."

In maart is het dan ofwel deelnemen aan Parijs-Nice, ofwel aan Tirreno-Adriatico. Het is "met 99%" zeker dat het de Tirreno wordt. "Al wil ik toch eerst nog even het rittenschema van Parijs-Nice bestuderen." Als dat Campenaerts bevalt, kan hij alsnog van gedacht veranderen. Nadien volgen de Ronde van Romandië, de Giro en hopelijk voor hem de Spelen.