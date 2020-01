Venezolaanse klimgeit die ooit op het podium stond van de Giro keert op 37-jarige leeftijd terug in het profpeloton

Op 37-jarige leeftijd keert de Venezolaan José Rujano terug in het profpeloton. De klimgeit die ooit brokken maakte in de Ronde van Italië zal eind januari aan de start staan van de Argentijnse Vuelta a San Juan.

Ciclismo Internacionalkwam met het nieuws naar buiten dat José Rujano eind januari zal starten in de Argentijnse rittenkoers. Het is al zeven jaar geleden dat de Venezolaan nog eens meedeed tussen de profs. Hij kwam toen nog uit voor het Nederlandse Vancansoleil en reed mee in de Ronde van Romandië.

Rujano verdween nadien ietwat in de anonimiteit, maar in 2019 deed hij opnieuw mee aan officiële wedstrijden. Hij eindigde onder andere in juli nog als vijfde in de Ronde van Venezuela. In een lokale krant gaf hij ook aan nog steeds in staat te zijn om de Ronde van Spanje te rijden en zelfs mee te kunnen doen voor de eindzege.

Topklimmer in de Giro

Rujano kreeg in zijn carrière drie kansen om in de WorldTour te rijden (Quickstep – Innergetic 2006, Caisse d’Epargne 2008 en Vacansoleil – DCM 2013), maar om verschillende redenen mislukte het altijd op het hoogste niveau.

Hij kende zijn beste jaren onder de Italiaanse teambaas Gianni Savio bij Androni Giocattoli en diens voorgangers. In 2005 eindigde Rujano als derde in de Ronde van Italië en won hij de loodzware bergrit naar Sestrière en won hij ook de bergtrui. In 2011 haalde hij een laatste keer zijn topniveau en eindigde Rujano als zesde in het eindklassement en won hij twee zware bergritten.