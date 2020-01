Heistse Pijl gaat niet langer van start in Turnhout en legt nieuwe startplaats vast

Sinds 2008 staat de Heistse Pijl weer vast op de wielerkalender en sinds 2016 is het zelfs een 1.1-wedstrijd geworden. Ook vorig jaar werd er stevig gekoerst: Alvaro Hodeg kwam over de streep als winnaar. De renners vertrokken toen uit Turnhout, maar dat zal niet langer het geval zijn.

De eendagskoers rond Heist-op-den-Berg werd de voorbije drie jaar telkens in Turnhout op gang getrokken. Een reeks die in 2020 doorbroken zal worden: de organisatie heeft een akkoord bereikt met de gemeente Vosselaar om de nieuwe startplaats te worden.

Best opvallend, want Vosselaar is één van de kleinste gemeenten in de Kempen. De koers zal al zeker drie jaar op rij in Vosselaar starten. Na de start zal de wedstrijd nog allerlei gemeenten en steden uit de Kempen aandoen, vooraleer richting het lokale rondje in Heist-op-den-Berg te trekken.