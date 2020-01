Remco Evenepoel komt met bevestiging en maakt dit jaar zijn debuut in de Ronde van Italië

Er waren wel al wat geruchten, maar er is nu ook de bevestiging. Remco Evenepoel zal in mei zijn debuut maken in een grote ronde. De renner van Deceuninck-Quick Step verschijnt aan de start van de Ronde van Italië.

In een gesprek met La Gazzetto dello Sport bevestigde Remco Evenepoel zijn deelname: "We begonnen er in augustus voor het eerst over te praten, toen ik zeker wist deel te zullen nemen aan de Olympische Spelen in Tokio, waar de tijdrit een doel zal zijn. De Giro zal een belangrijk onderdeel zijn van het pad naar die Olympische Spelen, het past perfect, maar het heeft ook een grote waarde. Ik zal mijn grenzen er iets meer kunnen ontdekken en verleggen, ik heb tot nu toe hoogstens rittenwedstrijden van negen koersdagen gereden."

De Giro begint met een tijdrit met ook wat klimwerk in ieder geval perfect voor Evenepoel. Als vice-wereldkampioen tijdrijden krijgt Evenepoel daar een reële kans om meteen de roze trui te pakken. Victor Campenaerts en Rohan Dennis zullen in Boedapest zijn voornaamste concurrenten zijn. Nadien volgen er nog twee tijdritten, de laatste is op de slotdag in Milaan. De verwachtingen zijn wel dat Evenepoel na twee weken uit de Giro zal stappen.

De renner kwam ook nog met een videoboodschap: