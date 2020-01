Renner van Deceuninck-Quick.Step blij met project: "Helpen positieve verandering teweeg te brengen"

James Knox begint aan zijn derde jaar bij Deceuninck-Quick.Step. Zijn uitschieter tot dusver is een derde plaats in de Adriatica Ionica Race volgend jaar. Het is uitkijken tot wat hij dit jaar in staat is. Hij zit alvast op dezelfde golflengte als het team wanneer het gaat over het klimaat, al is hij ook op zijn hoede voor kritiek.

Deceuninck-Quick.Step wil de eerste carbonneutrale ploeg worden uit het profpeloton. "Het is niet gemakkelijk om zulke projecten op te starten zonder de moeilijkheden en de ietwat onvermijdelijke hypocrisie onder ogen te zien", denkt Knox. "Dat komt erbij als je een internationale ploeg bent in onze sport."

