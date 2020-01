Tormans Cyclo Cross Team mikt met vier renners op drie medailles in nationale kampioenschappen

Tormans Cyclo Cross Team komt dit weekend met vier renners in actie op drie verschillende nationale kampioenschappen: in Nederland, Frankrijk en België.

In België rekent de kersverse formatie in het veldrijden op Quinten Hermans en Xandro Meurisse. De medaillehoop is in de eerste plaats gevestigd op Hermans. Meurisse heeft een verre startpositie en schat zijn eigen medaillekansen in Antwerpen niet al te hoog in.

Iets noordelijker moet Corné Van Kessel Tormans Cyclo Cross Team aan eremetaal helpen. In Rucphen is Mathieu van der Poel de torenhoge favoriet. "Alleen pech kan hem van de kampioenentrui houden", aldus Van Kessel.

Fabien Doubey pakte de allereerste zege voor Tormans Cyclo Cross Team en wil daar in het Frans kampioenschap een mooi vervolg aan breien. Doubey wil zijn avontuur in het veld met eremetaal besluiten.