Wie houdt Nys van juniorentitel? "Heel tevreden met parcours"

Thibau Nys is dé topfavoriet voor het Belgisch Kampioenschap veldrijden bij de junioren. Wie kan de man met reeds 15 overwinningen dit seizoen van de winst houden? Nys zag alvast dat het parcours hem op het lijf geschreven is.

Nys ziet veel technische zones waarop hij het verschil kan maken. "Vooraan zitten is daar de boodschap dus de start is wel heel belangrijk. De ene hindernis volgt daarna de andere op. Wie opgehouden wordt, kan daar al veel tijd verliezen. Het kost dan een pak energie om alsnog naar voor te rijden”, aldus Nys bij Het Nieuwsblad.

“In het parkje wachten er enkele hellingen. Thans kan je nog overal naar boven rijden. Indien het zwaar gaat regenen zal het hier wel veranderen en moet men een goede bandenkeuze maken. De balkjes die er liggen zijn al springend te nemen. Na de materiaalpost volgt een schuine kant waarop je best bovenaan blijft. Op het zand aan het water kan een gat geslagen worden met het ponton als recuperatiepunt. Daarna komen we stilaan aan de finishzone waarin de laatste bocht zeer goed moet aangesneden worden als het tot een sprint komt. Ik ben alvast best tevreden met dit soort omloop."