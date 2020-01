Won u een fantastisch boek over Thomas De Gendt?

Er zijn zo van die dagen waarin wielrenners gekke dingen doen. En deze zomer had Thomas De Gendt opnieuw zo'n momentje. Er is een boek van verschenen ... en dat kon u winnen, want wij gaven enkele exemplaren weg!

Elke sport heeft kleurrijke figuren nodig. In het wielrennen is een van hen Thomas De Gendt. De renner van Lotto Soudal rijdt al tien jaar rond op het allerhoogste niveau. Hij won onder andere op legendarische cols, zoals de Stelvio en de Mont Ventoux. Afgelopen zomer kwam daar een huzarenstukje van formaat bij. In de Tour de France zette hij na een lange aanval het complete peloton, inclusief de beste renners ter wereld, te kijk om als eerste over de streep te komen. Een zege om nooit te vergeten. En dus werd het vereeuwigd in een prachtig boek: "Een dag in het leven van ... Thomas De Gendt." Wij gaven enkele exemplaren van dit epos richting Saint-Etienne (het juiste antwoord op de prijsvraag) weg. Dit zijn de winnaars: Laurens De Paepe Ilse Floren Iris De Smet

