🎥 De stress heeft geen vat op Thibau Nys: "Ik leg mezelf ook wel druk op"

Thibau Nys mocht de armen spreiden nadat hij zich op het BK in Antwerpen de beste toonde bij de junioren. Dat was ook de verwachting gezien het seizoen dat hij aan het afwerken is. Daar brengt ook druk met zich mee, maar daar kon Nys junior wel mee om.

Niet simpel, want eigenlijk kon hij enkel verliezen. "Van de druk van de buitenwereld heb ik geen last. Daar trek ik mij niets van aan. Ik leg wel mezelf ook druk op door de drang om te willen presteren en de drang om te winnen." En was zijn vader niet zenuwachtig? "Het viel nog mee, ik heb hem al nerveuzer gezien."

In elk geval was de ontlading bij het over de streep rijden wel groot. "Het was een zware wedstrijd, dus dan komt het er wel eens uit." Bekijk hieronder het volledige interview met de Belgische kampioen bij de junioren.