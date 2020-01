Bettiol niet gediend met uitspraken van Evenepoel: "Je moet koersen om te winnen, niet om anderen te doen verliezen"

Toen de euforische Alberto Bettiol als winnaar van de Ronde van Vlaanderen in zijn ploegbus arriveerde riep hij "waar is Quick-Step". In Vive le Vélo werd Remco Evenepoel gevraagd hoe hij zich bij die uitspraak voelde en zijn reactie wekte weer frustraties op bij Bettiol zelf.

Allemaal kleine brandjes na elkaar dus, waar Alberto Bettiol voorlopig het laatste woord heeft. "Het was niet mooi wat hij toen riep en als hij in het vervolg nog eens probeert weg te rijden, zullen we hem niet meer laten vertrekken", zei Remco Evenepoel in Vive le Vélo.

Die uitspraak werd opgepikt in Italië en Bettiol reageerde op zijn beurt. "Die uitspraak heeft me pijn gedaan, want niemand heeft me die dag laten rijden", zei de Italiaan bij tuttobiciweb. "Je geeft namelijk geen cadeaus in de Ronde. Daarnaast wil ik Remco erop wijzen dat ik geleerd heb om te koersen om te winnen. Niet om anderen te doen verliezen. Case closed", besloot Bettiol.