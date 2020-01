Eerste dag op het BK: Eerstejaarsnieuwelingen openen, vrouwen sluiten na 15 uur af

Na heel veel gespeculeer mogen we ons nu eindelijk opmaken voor het BK veldrijden. Zaterdag is de eerste dag en er komt heel wat jeugd in actie. De vrouwen sluiten om 15:15 de dag af.

Om 11 uur zijn het de eerstejaarsnieuwelingen die het Belgisch Kampioenschap mogen openen. In de namiddag gaan de junioren om 13:45 van start. De vrouwen sluiten de dag af om 15:15. De profs e, de beloften rijden op hetzelfde moment. Junioren Topfavoriet: Thibau Nys Vrouwen beloften Topfavoriete: Marthe Truyen Vrouwen Topfavoriete: Sanne Cant