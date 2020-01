Ellen Van Loy ook dit jaar vaste waarde op het podium: "Masterplan Cant is aan het lukken"

Ellen Van Loy is ook op haar 39ste nog altijd één van de betere Belgische dames in het veld. In Antwerpen was ze dus opnieuw goed voor het BK-podium. Ze was best wel tevreden over de strijd om plek twee en is ook benieuwd waar Sanne Cant nog uitkomen dit seizoen.

"Ik was blij met het parcours en ben blij met mijn eigen prestatie. Ik heb lang Laura Verdonschot in het vizier gehad, tot in de laatste ronde zelfs. Het is geen schande om zo kort van plek twee te eindigen", stelt Van Loy terecht vast. "Dit moet zowat mijn achtste BK-podium zijn." 1 KEER VOOR CANT GEËINDIGD Tegen Cant bleek niemand wel opgewassen. "Vanuit een winnende positie kun je misschien nog iets meer, wij zijn altijd in de achtervolging. In Baal ben ik één keer voor Sanne Cant geëindigd, maar in Brussel heeft ze nog eens de puntjes op de i gezet. Haar masterplan is aan het lukken en we zullen zien waar ze uitkomt." In elk geval heeft Van Loy zich een hele koers weerbaar getoond. "Ik heb er alles voor blijven doen tot de laatste meter. Dat ben ik aan mezelf en de supporters verplicht."