Goede dag zonder topniveau van in Oostende voor Verdonschot: "Het zal nog een jaartje wachten zijn"

Laura Verdonschot kan een zilveren medaille mee meenemen naar huis. Het was een verdienstelijke Verdonschot die we aan het werk zagen in Antwerpen, al zat het er niet in om het Sanne Cant echt moeilijk te maken. In 2017 in Oostende lukte dat wel.

Verdonschot was in orde, maar de titel bleef dus uit. "Ik was toch al beter dan in de kerstperiode. Ik had wel een goede dag. Maar een dag waarop je zegt dat je de benen niet voelt of een dag zoals in Oostende, dat was het niet. Het zal nog een jaartje wachten zijn. Meulebeke is wel een rondje dat me ligt", blikte de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal al vooruit naar 2021.

Eens Cant weg was, hoopte Verdonschot nog wel om terug te kunnen keren."Ze kon ook altijd een foutje maken zoals ze in de eerste ronde eigenlijk deed. Als ze dat in de eerste ronde doet, gaat ze dat waarschijnlijk geen tweede keer doen. We hadden in Brussel al gezien dat ze beter was." De zege van de wereldkampioene verraste haar dus niet. "Ik had dit zien aankomen."

Het akkefietje met Kastelijn in Brussel liet Verdonschot ook achter zich. "Ik was wel bang voor mijn rug, die val deed daar ook niet goed aan. Ik gaf in Brussel niet enkel op door de val, maar ook door ziekte."