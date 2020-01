Wout van Aert schuift vooral Toon Aerts naar voren: "Ik moet normaal in het tweede deel het onderspit delven"

Even na elf uur reed Wout van Aert in zijn Jaguar de terreinen op Linkeroever op. Terwijl zijn meeste concurrenten zich deze week in de drukte begaven, trainde Van Aert in de luwte in Spanje op de weg. Belgisch kampioen veldrijden worden is volgens hem dit jaar te hoog gegrepen.

Een dag voor de wedstrijd bij de heren elite wilde Van Aert toch nog even komen verkennen. "Ik had al veel gelezen over het parcours. Het is lastig, mooi en ligt er prima bij. Voor mijn gevoel in het veld wilde ik sowieso een paar rondjes komen doen. Ik heb ook hard getraind deze week op de weg. Het was niet de bedoeling om lang op de fiets te zitten, maar ik wou wel weer even het crossgevoel krijgen."

PONTON EXTRA PIGMENT

Van Aert kan nu ook zijn mening geven over het ponton. "Sportief is het niet bijzonder, maar als je even stilstaat en je kijkt over het water, heb je wel een apart perspectief. Het maakt de cross zeker niet slechter, zorgt voor een extra pigment en in Antwerpen krijg je wel mooie plaatjes."

TITEL NIET REALISTISCH

Wat zijn dan zijn verwachtingen over het sportieve luik? "Ik denk dat het dicht bij mekaar ligt en het een andere koers zal zijn nu Mathieu van der Poel er niet bij is. Ik moet normaal in het tweede deel het onderspit delven. Om mee te doen voor de titel, weet ik uit ervaring dat je op uw best moet zijn en dat ben ik zeker niet. Ik heb er bewust niet naartoe gewerkt omdat ik weet dat het niet realistisch is."

Wie heeft dan wel de beste papieren? "Voor de meesten is Iserbyt topfavoriet, maar voor mij is dat Toon Aerts. Ik denk dat hij de nodige frisheid heeft opgedaan. Dat hij start, is een teken dat hij de blessure onder controle heeft, denk ik."