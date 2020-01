Ploegenspel perfect gespeeld: Laurens Sweeck is de nieuwe Belgische kampioen

Op het hoofdevent van het BK veldrijden is aangetoond dat een ploegenspel wel degelijk mogelijk is in de cross. Nadat Laurens Sweeck wegreed, deden zijn ploegmaats nuttig werk in het achtervolgende groepje. Sweeck maakte zijn droom waar en werd kampioen. Herbeleef hieronder het BK bij de elite.

16u17: Iserbyt komt als tweede over de meet en Toon Aerts perst er nog een sprintje uit om de bronzen medaille te bemachtigen. Merlier eindigt als vierde. Van Aert en Vermeersch zijn vijfde en zesde. 16u17: Sweeck bereikt de finish en is Belgisch kampioen! 16u15: Sweeck weet dat het binnen is. Hij gaat de grootste overwinning van zijn carrière boeken. 16u10: Gaat het helemaal een droompodium worden voor Pauwels Sauzen-Bingoal? Iserbyt is nu echt wel weg en Vanthourenhout maakt ook nog altijd kans op een podiumplaats. 16u08: De bel weerklinkt: Sweeck gaat de slotronde in. 16u05: Iserbyt probeert nu weg te rijden. Is dit de versnelling die naar zilver leidt? 16u04: Het is toch nog allesbehalve gereden voor die tweede plaats. Ook Merlier en Vermeersch sluiten immers weer aan bij Aerts en Iserbyt. 16u02: Iserbyt is overigens ook weer tot bij Aerts gereikt. Deze twee liggen op koers om ook op het podium te eindigen. 15u59: Nog twee ronden en dan is Laurens Sweeck Belgisch kampioen. Er vormen zich nu koppeltjes in de achtervolging. Zo rijden ook Van Aert en Vanthourenhout in elkaars gezelschap. 15u58: Aerts rukt zich nu toch los bij Iserbyt en de rest. Zij liggen respectievelijk op plaatsen twee en drie. 15u55: Enkel voor zilver en brons is er nog spanning. Aerts, Iserbyt, Vanthourenhout, Van Aert, Merlier en Vermeersch: dat zijn de mannen die voor deze medailles in aanmerking komen. 15u51: Bij de familie Sweeck mogen ze de champagne al klaarzetten. Veertig seconden is de kloof. De buit is binnen. 15u48: Toon Aerts trekt zich in de achtervolging nog eens op gang. Hij krijgt wel meteen Iserbyt op het wiel. 15u47: De voorsprong van Sweeck duikt zelfs al boven de halve minuut! Het lijkt de goede gok geweest om zich in Mallorca op dit BK gaan voor te bereiden. 15u44: Bij de achtervolgers is het weer samengetroept, met ook Vermeersch die van de partij is, maar deze zes-zeven renners lijken momenteel vooral voor de tweede plaats te rijden. 15u42: De voorsprong van Laurens Sweeck loopt vliegensvlug op. Zijn bonus bedraagt nu al meer dan twintig seconden. 15u39: Pauwels Sauzen-Bingoal heeft zoals verwacht het numerieke overwicht. Kan het ploegenspel het team van Mettepenningen aan de zege helpen? Sweeck heeft plots vrije baan en gaat er alleen vandoor! 15u36: Sweeck is nu volop het initiatief aan het nemen. Ook Merlier en Vanthourenhout zijn mee, zo krijgen we drie leiders. Aerts lijkt wel op weg om het kloofje weer te gaan dichten. 15u32: Sweeck en Van Aert zijn er nu wel bij voorin in de koers. 15u30: Sweeck en Van Aert zijn stilaan op weg naar de kopgroep, maar daar is Iserbyt wel aan het versnellen. 15u29: Sweeck is traditioneel traag gestart, maar is nu aan het opschuiven. Hij gaat zijn kwaliteiten als zandspecialist nog kunnen uitspelen. 15u27: Het groepje met Laurens Sweeck en Wout van Aert zit ook nog niet te ver. Er blijft nog altijd veel mogelijk voor hen. 15u22: We zijn met vier vooraan! Aerts, Merlier, Vanthourenhout en Iserbyt vormen de kopgroep! 15u18: Aerts en Merlier gaan zij aan zij de trappen op. Daarna komen de jongens van Pauwels Sauzen-Bingoal, met Vanthourenhout die hen voorlopig aanvoert. 15u16: Toon Aerts is meteen naar de kop gegaan. Wout van Aert bevindt zich ongeveer in tiende positie. Iserbyt moet ook even voet aan grond zetten. 15u15: De start is gegeven! 15u10: Nog vijf minuten en dan gaan de profs aan hun opdracht beginnen. Xandro Meurisse doet niet mee, hij past wegens ziekte. Het is uitkijken naar wat Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Wout van Aert kunnen op dit BK.