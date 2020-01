Toon Aerts hoopt nog te groeien richting WK en prikt terug naar Iserbyt

Een tweede titel op rij is het niet geworden voor Toon Aerts, maar hij heeft wel weer een podiumplaats beet. Daarvoor is hij best wel diep gegaan. Op het BK kwam hij in de koers Iserbyt tegen, de man die met een uitspraak over de blessure van Aerts de boel op scherp zette.

Wat opviel is dat Aerts bij de start meteen flink tekeer ging. "Het was de bedoeling om de start zo goed mogelijk te doen omdat we vreesden dat ik toch nog niet die kracht had, maar dat bleek wel het geval te zijn. Ik denk dat die start wel een goed punt was omdat ik de eerste ronden zo vooraan kon blijven."

TOPDAG VOOR SWEECK

Die positie voorin behouden, was geen evidente zaak. "Op een gegeven moment zakte ik wel wat terug, want andere renners kwamen van achteruit meer vooraan. Dat had eigenlijk niet mogen gebeuren." Hoe dan ook ging de zege wel naar de sterkste. "Ik denk dat Laurens Sweeck echt een topdag had. hij vond hier een parcours dat echt op zijn lijf geschreven is."

PAAR PERCENTJES ERBIJ

Achter hem en Iserbyt spurtte Aerts naar plek drie. "Merlier zat al vrij ver toen we het ponton opdraaiden. Hij kwam nog wel wat korter, maar kon er niet meer over komen." Nu is het opbouwen naar het WK toe. "Ik hoop op WK nog iets beter te zijn. Het gaat om percentjes, want ik heb de basis en het temporijden gaat heel goed. Een paar percentjes moeten er nog wel bij kunnen."

En die uitspraak van Iserbyt, tilde hij daar nu zwaar aan? "Deels wel. Als iedereen zich een klein beetje met zijn eigen zaken bemoeit, denk ik dat we al verder staan. Toen ik dat voorgeschoteld kreeg, was mijn frank nog niet gevallen en dacht ik dat hij iets anders bedoelde. Zoals ik het verstaan heb, twijfelde hij of ik wel mijn ribben had gebroken."

Aerts onderstreept dan ook nog eens dat het echt wel zo erg was als werd meegedeeld. Anders had hij de voorbije crossen niet overgeslagen. "Als in Loenhout heel je vriendengroep aanwezig is, laat je dat als Belgisch kampioen niet schieten."