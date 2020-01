Ceylin del Carmen Alvarado kiest dan wellicht toch voor het WK bij de profs

Na een straffe zege op het Nederlands kampioenschap veldrijden kiest Ceylin del Carmen Alvardo wellicht toch voor het WK bij de profs en niet bij de beloften. Marianne Vos is er dan weer niet bij, ze moet een operatie ondergaan en is een tijdje out.

In februari 2019 werd Ceylin del Carmen Alvardo op het WK bij de beloften geklopt door landgenote Inge van der Heijden. Alvarado wilde graag revanche nemen, maar denkt daar na een nieuwe zege bij de profs nu toch anders over. Afgelopen weekend werd ze Nederlands kampioen en ze staat momenteel ook aan de leiding in de UCI-ranking van het veldrijden. In een interview na de wedstrijd gaf ze meer tekst en uitleg: "Ik wil gewoon erg graag een regenboogtrui. Het zou mooi zijn mocht ik die bij de elite kunnen pakken. Ik heb het er al met de ploeg over gehad en misschien gaan we toch van het oorspronkelijke plan afwijken." Geen Marianne Vos Van haar landgenote Marianne Vos hoeft Ceylin del Carmen Alvarado geen schrik te hebben op het WK. De zevenvoudige wereldkampioene heeft besloten om een punt te zetten achter haar crossseizoen. Ze moet een operatie aan haar lies ondergaan.