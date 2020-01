Julian Alaphilippe kijkt nu al uit naar debuut in de Ronde van Vlaanderen: "Ik droom er al heel lang van"

Afgelopen seizoen was Julian Alaphilippe dé smaakmaker bij Deceuninck-Quick Step en in het wielerpeloton. De Fransman maakt komend seizoen zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen.

Na een jaar met zeges in de Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Waalse Pijl en een fantastische Tour zal het voor Julian Alaphilippe niet makkelijk worden om in 2020 beter te doen. Bij Sporza kwam hij nog eens terug op dat schitterende seizoen: "De Tour blijft een bijzonder souvenir. Het heeft een grote impact op mijn carrière en mijn leven." Er komt met de Ronde van Vlaanderen nu een nieuw doel bij: "Het is een koers waar ik al lang van droom. Ik heb het enkel nog maar op televisie gezien en ik kijk er dan ook erg naar uit. Of ik ervaring op kasseien heb? Niet veel, maar we zien wel wat het zal geven."