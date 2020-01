Laurens Sweeck elfde daags na het Belgisch kampioenschap: "Bier drinken en crossen is niet de beste combinatie"

In Otegem ging de overwinning opnieuw naar een ongenaakbare Mathieu van der Poel. De wereldkampioen won voor Tim Merlier en Gianni Vermeersch. In de achtergrond eindigde de kersverse Belgische kampioen Laurens Sweeck als elfde.

Nadat Laurens Sweeck Belgisch kampioen werd in Antwerpen volgde er uiteraard een feestje. De renner van Pauwels Sauzen - Bingoal kwam dan ook niet bijzonder fris aan de start: "Ik heb hier uiteraard al beter gereden", vertelde Sweeck na afloop bij Play Sports. "Ik had het nog nog nooit gedaan, maar bier drinken de nacht voor een cross is niet de beste combinatie."

Toch stond hij wel met goede benen aan de start: "Ik voelde me eigenlijk best goed. Toen Mathieu van der Poel doortrok, schoof ik weg en dan was het voor mij voorbij. Ik heb geen frisse nacht achter de rug dus nu ga ik wat proberen te rusten."