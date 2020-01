Tim Merlier na tweede plaats in Otegem: "Voorlopig ontbreekt enkel die uitschieter nog"

Na een sterk BK eindigde Tim Merlier op een tweede plaats in Otegem na Mathieu van der Poel. De Belgische kampioen op de weg hoopt nu vooral op een deelname aan het WK.

In Otegem finishte een sterke Tim Merlier als tweede voor onder meer zijn ploegmaat Gianni Vermeersch, Eli Iserbyt en Toon Aerts. Merlier heeft de goede vorm te pakken, maar winnen zat er nog niet in: "Die uitschieter ontbreekt voorlopig", vertelde hij na afloop bij Play Sports. "Het is wel het teken dat mijn conditie gewoon goed is."

Merlier hoopt nu op een deelname aan het WK en zonder ziekte of blessures zal dat het geval zijn: "Je moet altijd voorzichtig zijn want je kan ziek worden. Ik rijd Hoogerheide en het WK, ik ga proberen om het zo goed mogelijk te doen."