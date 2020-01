Toon Aerts na nieuwe val op het BK: "Ik neem het Iserbyt kwalijk, Laurens had dit niet nodig om te winnen"

Tijdens de beginfase van het BK ging Toon Aerts tegen de grond. De voormalige Belgische kampioen kwam opnieuw op zijn ribben terecht die hij drie weken voordien in Namen brak.

Volgens Toon Aerts trof Eli Iserbyt schuld aan de valpartij: "Ik dook in een klein gaatje en meteen erna ging Iserbyt me weer voorbij", vertelde Aerts aan VTM Nieuws. "Onze wielen raakten elkaar vervolgens en ik ging onderuit. Het was geen valpartij waar ik op gerekend had. Fair play is belangrijk en ik neem Eli het kwalijk. Laurens Sweeck had dit zeker niet nodig om Belgisch kampioen te worden."

Verder gaf Aerts ook toe dat Sweeck een klasse te sterk was: "Een tweede Belgische titel op een rij zat er niet in. Alleen in mijn allerbeste dagen was ik hier een partij geweest voor Laurens Sweeck. Dit parcours stond op zijn lijf geschreven."