Van Aert tussen hoop en vrees: "Pijn aan knie en heup blijft opspelen"

Wout Van Aert kwam zondag op het BK niet verder dan een vijfde plaats. Niet onlogisch, al hoopte de Lillenaar stiekem misschien op meer. Al blijft de knie en heup voor kopzorgen zorgen.

Wout Van Aert beseft maar al te goed dat hij nog een lange weg af te leggen heeft. "Ik heb nog heel veel trainingen nodig om de oude Wout te worden", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Tempo rijden lukt wel, maar bij hoge belasting speelt de pijn aan de knie en heup weer op."

Toch is Van Aert tevreden over de weg die hij tot dusver heeft afgelegd. "Ik kom dan ook van héél ver terug. Ik had nooit gedacht dat ik nu al zover zou staan. Ik ben tevreden!"

Ondanks zijn lichamelijke zorgen maakt Van Aert maar al te graag deel uit van de WK-selectie. "De goesting om het WK te rijden is groot. Mits een goede planning moet dat WK ook wel in mijn schema passen."