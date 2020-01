🎥 Alaphilippe bespreekt zijn doelen in België tijdens het voorjaar: "Enige nieuwigheid" en "Belangrijk voor de ploeg"

Waar Remco Evenepoel het grote opkomende talent is, is Julian Alaphilippe nog altijd smaakmaker nummer één bij Deceuninck-Quick.Step. Het is nu al een tijdje bekend dat die laatste de Ronde van Vlaanderen gaat rijden. Hij zal de goede vorm dus opnieuw voor een lange periode moeten aanhouden.

Julian Alaphilippe houdt wel van een nieuwigheid hier en daar. Al blijft het dit jaar wel beperkt, zo geeft de Fransman aan in een filmpje van Cyclingnews. "De enige nieuwigheid in 2020 is Ronde van Vlaanderen. Het wordt mijn eerste deelname. Ik wil deze koers graag ontdekken. Het is boeiend om er te starten, te zien hoe de sfeer is en natuurlijk willen we proberen te winnen."

De ingesteldheid van Alaphilippe blijft intact, al beseft hij dat de Ronde van Vlaanderen wel een belangrijke afspraak is voor Deceuninck-Quick.Step. "Voor het overige is het hetzelfde: gemotiveerd zijn en proberen te winnen. Het is een belangrijk doel voor de ploeg."

Hoewel hij de Ronde erbij neemt, wil Alaphilippe ook nog steeds scoren in de Ardennenklassiekers. "Het zal belangrijk zijn om de vorm aan te houden tot Luik. De Ardennenklassiekers doe ik ook altijd graag."