Albert vindt Belgische titel verdienste van Sweeck zelf, maar denkt niet dat ploeg zijn karakter kan veranderen

Wanneer een sporter voor het eerst een grote titel binnenrijft, is het altijd de vraag: wat gaat dit nu veranderen? Wat doet die nieuwe status met die persoon? In het geval van Sweeck is het antwoord volgens Niels Albert: niets. Albert ziet Sweeck dezelfde coureur en man blijven.

Wat niet betekent dat Albert de verwezenlijking van Sweeck niet naar waarde schat. "Hij was met voorsprong de beste op het BK", stelt de vorige veldrijder die in Antwerpen Belgisch kampioen werd in zijn column in HLN. "Bij zijn team hadden ze de mond vol van het voorbeeldige ploegenspel, maar dat is gewoon een mooi verhaaltje. Die titel is de verdienste van Laurens zelf."

Op zulke omlopen zal Sweeck altijd moeilijk te kloppen zijn. "Het lijkt misschien raar dat iemand die zelden wint plots kampioen wordt, maar Sweeck behoort echt wel tot de Belgische top in zijn specifieke crossen. Van Sweeck moet je niet verwachten dat hij vanaf nu tien crossen per jaar gaat winnen. Ik hoor het ze graag vertellen bij de ploeg dat die titel een boost zal zijn of een kantelpunt, maar ik geloof dat niet."

AFWACHTEND TYPE

De Belgische driekleur om de schouders hoeft dus niet voor eeen grote ommezwaai te zorgen. "De kwaliteiten van Sweeck gaan niet veranderen en zijn karakter ook niet. Hij zal altijd een afwachtend type blijven. Er zijn veel vrouwen die het karakter van hun man proberen te veranderen, maar dat is altijd zonder succes. Waarom zou het Mettepenningen dan wel lukken?