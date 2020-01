Bardet gaat na bijna half jaar zonder wegwedstrijd weer koersen: "Beetje veldrijden gedaan" en "Ideale omstandigheden"

Romain Bardet was de afgelopen jaren vaak de man voor wie Oliver Naesen de kastanjes uit het vuur haalde tijdens de Tour. De Fransman gaat nu echter een andere weg inslaan. Dat betekent later dit jaar onder andere deelnemen aan de Giro en begint met het rijden van de Tour Down Under.

De Tour van 2019 was een grote teleurstelling en daar moest hij even van bekomen. "Ik heb niet meer aan een koers deelgenomen nadat de Tour op 28 juli eindigde op de Champs-Elysées. Ik zit dus vol ongeduld", zegt Bardet bij VeloNews. EEN ANDER PATROON Ondertussen zijn er al vijf maand gepasseerd. "Ik ben mij al maanden aan het voorbereiden. Ik heb wat op de piste gereden en een beetje aan veldrijden gedaan. Dat heeft mij uit mijn traditioneel patroon van de winter gehaald." Meedoen aan de Tour Down Under ziet hij dus helemaal zitten. "Ik ben nog nooit zo vroeg in het jaar weer beginnen koersen. Ik denk dat dit ideale omstandigheden zijn voor een kalm begin van een geweldig 2020, door dag per dag progressie te maken in korte, maar heuvelachtige ritten." Het is al enige tijd bekend dat Bardet dit jaar de Giro gaat rijden in plaats van de Tour.