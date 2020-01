De aanhouder wint: Bosmans mag opnieuw wereldbekerwedstrijden rijden

Bosmans trok naar alle uithoeken van Europa op zoek naar UCI-punten en richtte met SpotIT-Isorex een eenmansploeg op. Opgeven staat duidelijk niet in zijn woordenboek.

Intussen is de 28-jarige Belg opgeschoven naar plek vijftig op de UCI-ranking. Dat betekent dat hij voortaan mag aantreden in wereldbekerwedstrijden.

“Voor Nommay dit weekend kom ik nog niet in aanmerking, maar in Hoogerheide ben ik er weer bij! Merci supporters en sponsors!”, plaatste hij op Twitter.

