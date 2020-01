Herygers blikt vooruit naar WK: "Van der Poel zo goed" en "Volgens mij kan Van Aert zilver veroveren"

Nu de nationale kampioenschappen achter de rug zijn, is het in veldritland reikhalzend uitkijken naar het WK. Daar zal Mathieu van der Poel uiteraard ook weer als grote favoriet van start gaan. Wout van Aert heeft zin om ook mee te doen en mag volgens Paul Herygers op zilver mikken.

In een Facebook Live bij Sporza blikt Paul Herygers al eens vooruit naar het WK. De kans dat een Belg Van der Poel weet te verrassen, is miniem. "Als ik mijn fantasie mag gebruiken, dan is Van der Poel langs alle kanten te verslaan. Maar de realiteit is totaal anders. Van der Poel is zo goed. Als de anderen nog maar kijken naar hem, gaan ze door hun knieën."

GEEN BELGISCH BLOK

Kan er dan geen blok gevormd worden tegen de titelverdediger? "Dat is minder stevig dan een Lego-blokje", houdt Herygers geen rekening met een vereniging van de Belgische krachten om Van der Poel van de wereldtitel te houden.

Dat Wout van Aert naar het WK gaat, is nog niet helemaal zeker, maar hij lijkt geneigd om deel te nemen. En wat is er in dat geval mogelijk? "Wout zal nu dat percentage dat hij tekortkomt wegwerken. De stap om 2e te worden is klein voor hem. Volgens mij kan Van Aert zilver veroveren op het WK."