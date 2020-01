Mario De Clercq ziet wereldtitel in het verschiet liggen voor Laurens Sweeck

Samen een glas te drinken na een zege van Laurens Sweeck op een kampioenschap: Mario De Clercq hoopt het in de toekomst nog meer te kunnen doen. Sweeck is Belgisch kampioen, maar tot op heden geen veelwinnaar. Al kan dat nu misschien veranderen.

"Zeker in crossen waar Van der Poel en Van Aert niet of op halve kracht starten, dienen zich kansen aan. Die moet hij grijpen", haalt De Clercq aan in Het Laatste Nieuws. "Zoals Iserbyt dat veelvuldig heeft gedaan in het seizoensbegin en Laurens zelf er een grote benutte op het BK."

De Clercq gelooft ook dat er zich meer mogelijkheden zullen aanbieden. "Als Mathieu en Wout steeds meer evolueren naar de weg, zullen die kansen talrijker worden. Laurens is zelfs klaar om wereldkampioen te worden." Een uitspraak die kan tellen.

ZAND GROTE BONDGENOOT

Dat zal dan wellicht toch niet voor dit jaar zijn en moet vooral gebeuren op een parcours dat dicht bij zijn kwaliteiten aanleunt. "Ik denk daarbij eerder aan Oostende 2021 dan aan Dübendorf. Zand, hé. Zijn grote bondgenoot."