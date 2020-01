Mathieu van der Poel deed al even vaak 'de dubbel' als Sven Nys

De overwinning van Mathieu van der Poel in Otegem zal niet de meest spraakmakende zege uit zijn carrière zijn, maar voor de statistieken is het wel een enorm leuke. Daags voordien won hij ook al het NK. Nog maar eens een keertje dat Van der Poel twee dagen na mekaar wint.

Het is voor de 36ste keer in zijn carrière dat Mathieu van der Poel hier in het veld in slaagt. Wanneer men het heeft over 'de dubbel' in het veldrijden, gaat dat meestal over zeges op zowel zaterdag als zondag in hetzelfde weekend. Maar het kan dus evengoed een zondag en een maandag zijn, zoals in dit geval.

Het gaat vooral over back-to-back-overwinningen, twee dagen na mekaar winnen. Door dit reeds 36 maal voor mekaar te krijgen, heeft Van der Poel op dit vlak Sven Nys al geëvenaard.