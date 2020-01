Museeuw keert terug voor Bike Experience Deceuninck-Quick.Step: "Blij al deze geweldige verhalen te kunnen delen"

Wielerfans die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op een speciale manier willen beleven, krijgen daar de kans toe bij Deceuninck-Quick.Step. Mits het betalen van een flinke som weliswaar (bijna 3000 euro per pakket). Wel kunnen ze dan ook zelf over de mythische parcoursen fietsen.

In aanloop naar deze twee Monumenten vertoeven in het gezelschap van het team is al iets bijzonder en dat moet ook de rit over de parcoursen worden. Deceuninck-Quick.Step had al laten weten dat dit zou gebeuren onder de begeleiding van een ex-prof. Nu is ook zijn naam bekendgemaakt: Johan Museeuw.

De Leeuw van Vlaanderen was er ook in december al bij voor de Bike Experience tijdens de stage in Calpe. "Dat was een fantastische ervaring en nu doen we het opnieuw voor Vlaanderen en Roubaix", zegt Museeuw op de site van de ploeg. "Ik kan veel verhalen vertellen wanneer we over de kasseien en heuvels en in de bochten rijden."

SPECIAAL VOOR DEELNEMERS

Museeuw hoopt dan ook op enthousiaste gasten. "Dit zal iets speciaal zijn voor de deelnemers. Ik kan hen vertellen hoe de Koppenberg aan te pakken, hoe de Paterberg op te rijden, hoe zichzelf te positioneren op een cruciale kasseistrook in Roubaix. Ik ben blij al deze geweldige verhalen te kunnen delen met de mensen die in april bij het team verblijven."