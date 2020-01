Nederlandse beloftekampioen blijft langer bij Pauwels Sauzen - Bingoal

De negentienjarige Ryan Kamp verlengde zondag zijn Nederlandse titel bij de beloften in het veld. Dinsdag was er opnieuw uitstekend nieuws voor de tiener.

Kamp werd pas in december negentien, maar werd dus wel voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen bij de beloften. In 2017 pakte hij ook al zilver bij de junioren. en in 2018 pakte hij in die categorie brons op het WK.

Dinsdag kondigde Pauwels Sauzen – Bingoal aan dat hij zijn contract heeft verlengd tot 2023.