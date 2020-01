Philipsen merkt in Australië weinig van bosbranden: "Sporen gezien van weken geleden" en "Prijzengeld wegschenken"

Heel Australië is momenteel in de ban van de bosbranden, maar volgende week moet daar normaal gezien wel gekoerst worden in de Tour Down Under. Heel wat renners zijn dan ook al ter plaatse om te trainen. Zo ook Jasper Philipsen met zijn team UAE.

Voorlopig loopt alles naar wens en wordt de gezondheid niet aangetast door de trieste gebeurtenissen in Australië. "De lucht ziet er helder uit, je ziet nauwelijks een wolkje aan de hemel. Van de bosbranden merken we nauwelijks iets", getuigt Philipsen bij Sporza. TEMPERATUUR IN DE GATEN HOUDEN De omstandigheden om te fietsen vallen dus best mee. "Tijdens een trainingstocht door de heuvels van Adelaide hebben we wel sporen gezien, maar die dateren van enkele weken geleden hebben ze ons verteld. We voelen dat er voortdurend zuurstof in de lucht zit. We houden vooral de temperatuur in de gaten. Voorlopig valt dat goed mee." De wielrenners gaan wel iets doen voor de mensen die door de branden getroffen zijn. Zondag rijden ze al een criterium. "Het prijzengeld van het criterium gaan we normaal gezien wegschenken aan de slachtoffers."