Volgende uitdagingen wachten op Sweeck: "Moderne Kevin Pauwels" en "Nieuwe leider samen met... Thibau Nys"

Nu hij zo Belgisch kampioen is geworden, is het uitkijken welke stappen Laurens Sweeck nog allemaal kan zetten in zijn carrière. Van Aert en Van der Poel hebben uiteraard ook ambities op de weg. Sweeck kan volgens Mario De Clercq bijgevolg een vaandeldrager worden in het veldrijden.

Het zou ook leuk zijn om Sweeck eens te zien duelleren met Van der Poel. "Normaal is Mathieu dubbel zo sterk als de rest", is De Clercq in HLN realistisch. "Maar Iserbyt bewees al dat hij hem, in een hele goeie dag, het vuur aan de schenen kan leggen. Laurens moet daar ook toe in staat zijn. Met een stevig tempo, op een licht oplopende zandomloop."

Er worden altijd wel nieuwe leiders geboren

Schuilt er een leider in Laurens Sweeck? "Er worden altijd wel nieuwe leiders geboren. Laurens is er daar op termijn één van, zeker weten. Samen met Aerts, Iserbt en... Thibau Nys. Hij kan verdomd snel met een fiets rijden." Er wordt al eens geopperd dat zijn persoonlijkheid te zachtaardig is voor een competitieve wereld. "Hij is té braaf, wat hem in het veld steevast zo zwak doet starten."

Een uitstap naar de weg hoeft dus helemaal niet gevreesd te worden. "In de aanloop naar de eerste kasseistrook in Parijs-Roubaix of de eerste helling in de Ronde, zou hij zich laten wegdrummen. Dat wringen en duwen, doet hij niet. Beter legt hij zich specifiek toe op zijn crosscarrière. Ik noem hem op dat vlak de 'moderne Kevin Pauwels'. Als hij zijn palmares bij elkaar kan rijden plus een paar titels, zou dat fantastisch zijn."