CCC-kopman Patrick Bevin staat een tijdje aan de kant met hartritmestoornissen

Teamdokter Max Testa van CCC gaf meer uitleg: "Het gaat gelukkig niet om een levensbedreigende situatie. Patrick werd overgebracht naar het ziekenhuis van Adelaide zodat daar zijn situatie goed opgevolgd kan worden. Onze renner zal daar testen ondergaan en mag nu geen wedstrijden afwerken."

Patrick Bevin zal dus niet deelnemen aan de Tour Down Under waar hij vorig seizoen nog een etappe won. Guillaume Van Keirsbulck werd intussen opgeroepen als vervanger en zal de Poolse sprinter Szymon Sajnok moeten bijstaan.

NEWS: Unfortunately, @PaddyBevin has been ruled out of the #TourDownUnder after undergoing treatment for an episode of cardiac arrhythmia.



šŸ“ šŸ‘‰šŸ¼https://t.co/wSlIxfwVmW



Please join us in wishing Paddy well. We're looking forward to seeing Paddy back racing soon. #RideForMore pic.twitter.com/7onCG1yPo2