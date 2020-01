🎥 Christopher Froome maakt gelijktijdig met Van Aert weer kennis met 'oncomfortabele' fiets

Wout van Aert heeft via de sociale media laten weten dat hij voor het eerst opnieuw is gaan trainen met de tijdritfiets. En wie heeft net hetzelfde gedaan? Christopher Froome. Beiden werken dan ook toe naar hun terugkeer in het wegwielrennen na een lange revalidatie.

Beiden hebben nog iets anders gemeen: ze liepen allebei hun ernstige kwetsuren op op de tijdritfiets. Om die opnieuw van stal te halen, is mentaal toch ook weer een obstakel om te overwinnen. Ook voor Christopher Froome. En dan is het ook kwestie om opnieuw de juiste houding aan te nemen.

Daar heeft Froome toch wat moeite mee. "Ik vergat hoe oncomfortabel het zadel op mijn tijdritfiets is", laat hij via Twitter weten. Dat gezegd zijnde lijkt het op het filmpje toch allemaal prima te gaan. De geruchten over een achteruitgang in zijn herstel worden zo ook weer wat verdreven.