📷 Hermans gaat alvast klimmerscapaciteiten testen op helling die voorbije jaren de speeltuin van Richie Porte was

Ben Hermans staat ervoor gekend wel mee te kunnen doen in klassementen van rittenwedstrijden met enkele pittige etappes. Dus moet ook de Tour Down Under wel iets voor hem zijn. Hermans beseft alvast waar de prijzen zullen uitgedeeld worden.

De Tour Down Under is een wedstrijd die wel aansluit bij de kwaliteiten van Hermans, maar de voorbije jaren was hij er niet te zien. Zijn vorige deelname dateert van 2014. Hermans heeft zich in Australië alvast intens voorbereid op de eerste koers van het wegseizoen.

Een laatste test was om zijn klimmersbenen al eens aan te spreken op Willunga Hill. Op deze klim was Richie Porte de laatste jaren steeds heer en meester. De laatste zes jaar won de Australiër de etappe met aankomst op Willunga Hill.

Dit jaar verliest Willunga Hill zeker niet aan waarde in de Tour Down Under, integendeel. Daar zal de rittenkoers beslecht worden tijdens de laatste etappe.