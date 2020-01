De toptalenten van Deceuninck: indrukwekkende Steimle, Bagioli belangrijk voor Evenepoel en geduld met Vansevenant

Als best scorende ploeg in het profpeloton beschikt Deceuninck-Quick.Step over heel wat gevestigde waarden, maar er zit ook vers bloed aan te komen. De ploeg heeft een aantal gouden diamantjes in de rangen. Ploegleider Klaas Lodewyck bespreekt hun toekomst.

De man die de meesten al aan het werk gezien hebben is Jannik Steimle. "Vorig jaar deed ik 2 koersen samen met hem. Ik was enorm onder de indruk", zegt Lodewyck bij Sporza. "Steimle controleerde mee de koers in de 1e wedstrijdhelft en reed daarna ook nog de finale. Dat komt weinig voor. Hij is wel iets ouder dan de andere nieuwkomers. De andere jonkies zijn klimmers. Over 2 à 2,5 jaar zal je van hen horen."

Bijvoorbeeld van João Almeida. "Er zit nog heel veel rek op bij hem", klinkt het over de Portugees.. En Andrea Bagioli? "Hij is een heel groot talent. Bagioli zal op termijn belangrijk zijn voor Evenepoel. Als Evenepoel en Bagioli later goed samenwerken, kan dat een heel mooi duo worden binnen onze ploeg."

Ian Garrison viel op met zijn zilveren medaille op het WK tijdrijden bij de beloften. "Hij zit heel aerodynamisch op zijn fiets. Garrison heeft een grote motor, is goed op heuveltjes en kan uitgroeien tot een belangrijke pion voor de ploegentijdrit."

Tenslotte is er de 20-jarige Mauri Vansevenant, die op 1 juli prof wordt. "Mauri is een West-Vlaamse klimmer, zo zijn er niet veel. Daarom zullen we zorgen dat hij geen stappen overslaat. Op termijn moet Vansevenant met de beteren meekunnen bergop in de grote rondes."