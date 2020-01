Van Vleuten moet niet onderdoen voor mannen bij Mitchelton-Scott: "Nog nooit een vrouw gezien die dat kan"

Bij Mitchelton-Scott hebben ze een aantal straffe kerels in de ploeg, niet in het minst de broers Yates. Op stage worden deze mannen vergezeld van één dame, want Annemiek van Vleuten is haast een evengroot uithangbord voor de Australische ploeg. En of zij haar mannetje staat.

Op een stage van tien dagen doorheen Italië heeft Van Vleuten zwaar indruk gemaakt. De Nederlandse heeft de laatste maanden immers enorme arbeid verricht om klaar te geraken in het nieuwe seizoen. Op het trianingskamp dikte ze haar aantal trainingskilometers in een tijdsspanne van twee maanden aan tot maar liefst 6400. Ook de ploegleiding staat er versteld van. "Ik heb nog nooit een vrouw gezien die dat kan", zegt Laurenzo Lapaga aan Het Nieuwsblad. Zelf zit Van Vleuten er niet mee in om al die kilometers af te malen. "Voor mij is dit pure lol", reageert ze. BEGINNEN IN DE OMLOOP Haar eerste grote doelen dit jaar zijn de Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche. De Omloop is haar eerste wedstrijd van het seizoen. Annemiek van Vleuten zal in 2020 wel niet te zien zijn in de gekende outfit met zwart-gele kleuren van Mitchelton-Scott. Met ongetwijfeld veel fierheid zal zij als wereldkampioene koersen in de regenboogtrui.