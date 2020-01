Wout van Aert komt nog zeker vier keer in actie dit seizoen in het veldrijden: "Ik wil ook nog naar het WK"

In een filmpje van Jumbo-Visma kondigde Wout van Aert aan dat hij dit seizoen zeker nog vier crossen zal rijden. Daar komt uiteraard mogelijk met het WK in Zwitserland nog een vijfde bij.

Wout van Aert is nog steeds hard aan het werken om weer de oude te worden na een zware valpartij in de Ronde van Frankrijk. De renner van Jumbo-Visma reed al enkele veldritten en heeft er nog enkele toegevoegd aan zijn programma. Van Aert kondigde aan dat hij nog aan de start zal verschijnen van de Kasteelcross in Zonnebeke, de Wereldbeker in Hoogerheide, de Krawatencross in Lille en de Superprestige in Merksplas. Daar komt vermoedelijk ook nog het WK in het Zwitserse Dübendorf bij.

Wout van Aert wil er in Zwitserland in elk geval zelf heel graag bij zijn: "De bondscoach moet me uiteraard nog selecteren, maar ik heb er vertrouwen in dat dat wel zal goedkomen. Ik mis momenteel nog een bepaalde hardheid in de cross en daarom is het goed dat ik nog zal deelnemen aan enkele wedstrijden. Diezelfde hardheid zal ik ook nodig hebben in de Vlaamse klassiekers later op het jaar."