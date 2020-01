🎥 Cruciale weken voor Christopher Froome: "Dit is een sleutelperiode voor mij" en "Enige afspraak die ik heb is de Tour"

Het is waarschijnlijk de grootste test in de carrière van Christopher Froome: trachten terug op niveau te komen na zijn zware val bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné vorig jaar. Het moge duidelijk zijn: het enige wat voor hem telt in 2020, is de Tour.

In zijn eerste interview in 2020 maakt Froome duidelijk dat hij voor belangrijke weken staat. "Ik maak nu de omschakeling van de revalidatiefase naar normale training. Ik ben me er van bewust dat de komende maanden lastig zullen worden."

Net daarom is het cruciaal om nu te kunnen doen wat hij voor ogen heeft. "Dit is een sleutelperiode voor mij. Nu moet ik op een basis opbouwen voor het harde werk dat er later zit aan te komen. Het voelt al goed om in deze positie te zitten."

“The only appointment I’ve set myself is the Tour de France. The prospect of going for a fifth yellow jersey is massive for me.”



In his first interview of 2020, @chrisfroome gives us the latest update on his training and recovery, his #TDF2020 focus, plus a message for the fans. pic.twitter.com/ebwMyhXODB — Team INEOS (@TeamINEOS) January 17, 2020

Alles staat in het teken van de Ronde van Frankrijk voor Froome. "De enige afspraak die ik heb is de Tour. Tot dan maak ik het beste van elke wedstrijd en is het hopen dat ik in juli klaar ben. Het perspectief van een vijfde Tourzege is zo'n motivatie. Er zijn geen garanties dat ik er voor in aanmerking ga komen, maar ik ga alles geven wat ik heb."