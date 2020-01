🎥 Bennett licht nerveus om in actie te komen voor zijn droomploeg: "Ik wilde gewoon Tom Boonen zijn"

Het debuut van Sam Bennett bij Deceuninck-Quick.Step laat nu niet meer lang op zich wachten. De Ier is de man die in de vlakke etappes in de Tour Down Under zal uitgespeeld worden. Het is alvast een droom voor hem om voor zijn nieuwe ploeg uit te komen.

Het moet echt wel speciaal zijn, aangezien sommigen van zijn idolen in het verleden ook voor dit team koersten. "Ik weet nog dat ik posters op mijn kamer had van Tom Boonen. Ik wilde gewoon Tom Boonen zijn", lacht Bennett. "Ik had nooit gedacht dat ik goed genoeg zou zijn om voor dit team te rijden." Wat zijn de pluspunten van de ploeg anno 2020? "Deceuninck-Quick.Step koerst echt om te koersen. Ze wachten niet op iemand anders om iets te doen. Ze lijken wel iets extra te hebben. Je bent ook niet zomaar een nummer in de ploeg." Bennett weet dat hij over sterke ploegmaats beschikt om hem in stelling te brengen. "De jongens kunnen een perfecte job doen voor mij en ik hoop dat ik het dan kan afmaken. Ik zit in mijn beste jaren. Ik ben ook wel wat nerveus, want hier moet je presteren."