🎥 Kaarten van Geraint Thomas liggen heel anders dan vorig jaar: "Het was de hele tijd een gevecht"

De Tour en de Olympische Spelen zijn de twee grote doelen van Thomas in 2020. Met het oog op de Spelen was een andere aanloop misschien wel beter geweest. "Na de Tour is het zo'n grote verandering, ook met het tijdsverschil. De Giro en dan een alternatief programma zoals Polen doen, zou me beter liggen, maar ik ben al een paar keer goed uit de Tour gekomen. Het ligt vooral aan de mindset."

Uiteindelijk wilde de winnaar van 2018 toch zeker zijn kansen verdedigen in de Tour. Ik wilde er nog één keer voor gaan." Na zijn zege in 2018 werd het een winter vol verplichtingen. Dat was nu helemaal anders. "Ik zit in een volledig andere positie dan vorig jaar. Nu ben ik al aan het trainen".

"You've got to be in it to win it. It motivates me and that's why I'm just going to go out and give everything I can to get there in the best shape."@GeraintThomas86 is targeting the Tour de France as his main objective this season as he discusses his race programme for 2020.